Al Trocadero festa benefica anni Ottanta

Sarà una grande festa anni Ottanta con la musica live del Coro Blu e poi, fino a tarda notte, con quella del dj Panico. Martedì 30 aprile al Trocadero è in programma una serata con la musica più bella dello scoso secolo.

Gli anni Sessanta e Settanta saranno protagonisti prima con i fratelli Laura, Bani e Ornella Miserocchi, e poi con l'intera formazione del Coro Blu. "Proporremo le più belle canzoni di quell'epoca - racconta Laura Miserocchi - con i Bee Gees e altri pezzi da cantare e ballare, e poi sarà protagonista l'intera formazione del Coro Blu, ben quarantacinque membri. Canteremo dagli Equipe 84 a Baglioni e Morandi, e coinvolgeremo il pubblico in balli e canti".

La serata proseguirà poi, dalle 23.30, con la musica anni '80 e '90 con alla consolle Dj Panico. L'ingresso è fissato a 10 €uro e tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione "Tra il dire e il fare" per aiutare le famiglie e i minori in difficoltà in carico al servizio sociale del Ciss.