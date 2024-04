25 aprile con il sole, cosa fare in Ossola

Non sarà certamente un week end bello caldo e soleggiato, ma perlomeno per la giornata del 25 aprile è previsto il sole con temperature non elevatissime ma comunque gradevoli. Le possibilità per trascorrere qualche ora all'aria aperta sono davvero numerose e sono diversi gli eventi in programma in Ossola che consentiranno comunque di trascorrere qualche ora in compagnia.

Partiamo con Domodossola, dove all'Alpe Lusentino è in programma una giornata di festa con polentata, grigliata, musica e giochi per i bambini al Luse Bar.

Spostandoci a Crevoladossola, nella frazione di Oira, si svolgerà la tradizionale festa di San Marco con un percorso enogastronomico, mostre artistiche nel borgo, escursioni in bicicletta e momenti per i bambini. Per l'occasione Fiab organizza l'escursione ad anello in mountain bike con partenza dallo Shopping Center di Crevoladossola, arrivo alla festa di Oira, e rientro nel pomeriggio.

A Varzo è in pieno svolgimento l'Aprile Varzese e giovedì 25 sono in programma laboratori creativi per bambini e al pomeriggio il baby palio e lo junior palio. Alle 19.30 poi la gara cronometrata tra le frazioni e la richiesta a parroco e sindaco di poter svolgere il Palio. A seguire la gara cronometrata per stabilire il peso da portare poi il giorno del palio. Naturalmente si potrà mangiare sia a pranzo che a cena nella tendostruttura. La sera poi musica con i Wildflowers.

A Villadossola presso l'area feste della Lucciola dalle 12.00 in avanti si potrà pranzare con una grigliata e visitare la mostra "Le donne della Resistenza" curata dall'Anpi di Villadossola. Dalle 15.00, si terranno le riflessioni sul tema "Liberiamoci dalle guerre perseguendo il bene prezioso della pace". Parteciperanno i ragazzi di Libera, con la responsabile provinciale Ilaria Mauro e don Massimo Bottarel. Proseguono anche gli incontri alla Fabbrica di Carta con gli appuntamenti letterari in programma alle 17.00, alle 18.00 e alle 21.00.

A Santa Maria Maggiore dal 25 aprile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sarà possibile visitare la mostra "Il genio degli ossolani nel mondo" ospitata presso il centro Culturale Vecchio Municipio.

Infine, viste le temperature ideali, sarà possibile sciare a Macugnaga: la seggiovia del Belvedere, la Pecetto-Burky-Belvedere sarà aperta per i soli pedoni dalle 8.30 alle 16.30 e sarà aperta anche la pista per il rifugio Zamboni, percorribile con ciaspole e sci d'alpinismo. Al Monte Moro invece aperte per gli sciatori le piste San Pietro (skilift) e Lago e Ruppenstein (seggiovia). Aperta anche la pista da sci di fondo a Riale.

Aperti infine anche gli impianti termali: si potrà trascorrere qualche ora di relax sia alle Terme di Bognanco che alle Terme di Premia.