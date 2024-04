Le celebrazioni del 25 aprile a Premosello Chiovenda

La sezione Anpi di Premosello Chiovenda organizza, in occasione del 25 aprile, una giornata ricca di appuntamenti per celebrare il 79° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Il programma ha inizio alle 10.30 con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti da parte del Gruppo Alpini, con la benedizione di don Ezio Rametti. A seguire il saluto del sindaco Elio Fovanna e le letture sul periodo della lotta di liberazione. Subito dopo, l’orazione ufficiale di Davide Matiello, presidente di Articolo 21 Piemonte.

Alle ore 12.30 il pranzo al Circolo Arci di Premosello, in via Caduti per la Libertà. È richiesta la prenotazione al numero 032488252. Alle 15.30, infine, il concerto del gruppo vocale ArSunàCanta dal titolo “No alla guerra”, in dialogo con lo storico Cesare Bermani, autore del libro “Bella ciao – Storia e fortuna di una canzone".