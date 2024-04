Successi in serie per la Scuola Tennis Domodossola

Continua la crescita della Scuola Tennis Domodossola. Nella terza e ultima tappa della Fit Junior Program a Trobaso, successo nel torneo super green per Matteo Rondoni: da segnalare anche la semifinale conquistata da Gabriel Colafato.

Tra le parietà femminili, primo posto per Ludovica Legnani e semifinale per Virginia Coletto. Nel torneo Orange al maschile primo Federico Spadone che in finale ha battuto Samuele Debiasi, terzo Marco Rolando mentre la corsa di Stella Bondi si è fermata ad un passo dall'atto conclusivo.

Nel torneo Red infine semifinale per Andrea Piroia. Al via anche la Coppa Italia: percorso netto per l'under 12 maschile che ha fatto 2/2, bene anche l'under 14 maschile che ha debuttato superando 3-0 il Tennis Lesa.