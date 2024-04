Gemme nascoste della collezione di slot Nomini da scoprire nel 2024

I casinò online rilasciano continuamente nuovi giochi, per cui è molto facile perdersi alcuni titoli. I giocatori di Nomini che apprezzano queste gemme nascoste potranno godere di una panoramica delle slot machine inosservate rilasciate quest'anno sulla piattaforma. Anche se alcune di esse provengono da fornitori di software più piccoli, le esperienze sono assolutamente da scoprire.

Lobster Bob’s Sea Food and Win It

Il primo gioco Nomini della lista proviene da un noto sviluppatore chiamato Pragmatic Play. La maggior parte degli utenti forse ha saltato questa macchina a causa del suo nome lungo e confuso, ma l'esperienza che c'è dietro è decente come sempre con questo fornitore di software. Come ci si aspettava, la slot presenta un tema sottomarino con una colonna sonora allegra e un allegro stile visivo cartoonesco.

Lobster Bob's Sea Food and Win It presenta un layout standard con tre righe e cinque rulli, dove gli utenti possono realizzare combo su un massimo di 20 linee di pagamento. Il valore di ritorno al giocatore di questa macchina è del 96,04%, un valore significativamente superiore alla media. Insieme a un coefficiente di vincita massima di x3.000, diventa una scelta degna di essere sfruttata a lungo termine.

La macchina è anche ricca di funzioni aggiuntive. Il suo assortimento di meccaniche include giri gratuiti, raccolta di simboli, moltiplicatori e acquisti di bonus. Oltre alla possibilità di acquistare direttamente il mini-gioco, c'è anche l'opzione di aumentare la possibilità di far uscire gli scatter pagando una piccola somma.

Orb of Destiny

La seconda slot Nomini della selezione è stata rilasciata da Hacksaw Gaming, un'azienda più piccola nella nicchia dello sviluppo di giochi da casinò, ma che ha ancora abbastanza fan in Europa. Il loro ultimo titolo Orb of Destiny è stato probabilmente trascurato dagli utenti perché nello stesso giorno sono uscite molte altre slot di studi di primo livello, ma il gioco merita comunque di essere scoperto.

Orb of Destiny ha una griglia con quattro righe e sei rulli, che permettono ai giocatori di realizzare combo su un massimo di 14 linee di pagamento diverse. Il valore RTP di questa slot è del 96,23%, mentre il moltiplicatore di vincita massimo è di x10.000. Inoltre, la macchina ha un indice di volatilità medio, il che la rende una scelta perfetta per il Club VIP o per la partecipazione ai tornei.

Le caratteristiche aggiuntive di Orb of Destiny aggiungono una tonnellata di valore di rigiocabilità al processo. La sua lista di meccaniche include Wilds, Scatters, Giri Gratuiti, Simboli in espansione e Acquisti Bonus. Durante il mini-gioco bonus, i simboli jolly espansi sono dotati di moltiplicatori che aumentano ulteriormente la vincita delle partite vincenti.

Coin Blox

L'ultima slot Nomini della lista è stata creata da un piccolo fornitore di software chiamato Peter & Sons. Ha uno stile visivo interessante, chiaramente ispirato a Gravity Falls, e anche la colonna sonora ha la stessa atmosfera della sigla dello show originale. Oltre a una grafica insolita, Coin Blox offre un processo di gioco completo e arricchito da numerose funzioni aggiuntive avanzate.

La macchina dispone di una griglia 6x6 con 50 linee di pagamento, uno spazio più che sufficiente per realizzare partite vincenti. Il suo valore di ritorno al giocatore del 96,20% è notevolmente superiore alla media, mentre il moltiplicatore di vincita massima di x10.000 supera la maggior parte dei giochi usciti quest'anno. Vale la pena ricordare che questa slot ha anche un alto indice di volatilità, il che significa che le vincite sono piuttosto rare ma generose.

A differenza dei titoli precedenti, ricchi di meccaniche, Coin Blox si concentra solo su alcune funzioni avanzate per migliorare il suo gameplay. La caratteristica principale è senza dubbio il mini-gioco bonus che permette ai giocatori di vincere fino a 10.000 volte la loro puntata originale in una serie di respin. È persino possibile lanciare il mini-gioco senza dover lanciare gli scatter grazie alla funzione Bonus Buys, anch'essa disponibile in Coin Blox.