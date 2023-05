Le previsioni meteo per il weekend

Un fine settimana di bel tempo ma saranno possibili alcuni rovesci. "Dalla serata - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - rovesci e locali temporali potranno sconfinare sulle pianure a nord del Po in corrispondenza di una prima irruzione di aria fredda in quota. Domenica il transito dell'onda depressionaria sul nordovest italiano causerà condizioni di instabilità più diffusa, con rovesci e temporali localmente forti, ad eccezione dei settori sudorientali dove i fenomeni saranno meno intensi ed estesi".

SABATO 6 MAGGIO 2023

Nuvolosità: prevalentemente soleggiato o velato al mattino con locali addensamenti sul Verbano; nel corso del pomeriggio cumuli in accrescimento a ridosso dei rilievi in sconfinamento alle zone di pianura a nord del Po. Precipitazioni: assenti al mattino salvo isolati rovesci sul Verbano; dal pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, deboli o localmente moderati, in sconfinamento alle zone di pianura a nord del Po nel corso della serata. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3100-3300 m. Venti: generalmente deboli o localmente moderati.

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

Nuvolosità: al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso dei settori alpini e sulle pianure a nord del Po; nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme più diffusa. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, al mattino a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure a nord del Po, più diffusi nel corso del pomeriggio ed in intensificazione, ad esclusione del settore sudorientale dove saranno a carattere sparso e meno intensi. Zero termico: in calo sui 3000 m. Venti: deboli o moderati, sudoccidentali sulle Alpi in rotazione dai quadranti settentrionali dalla serata, meridionali sull'Appennino e da est-nordest in pianura. Altri fenomeni: locali grandinate e raffiche di vento sostenute associate ai fenomeni temporaleschi più intensi.