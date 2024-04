Alla Soms l'annuale assemblea per eleggere il consiglio d'amministrazione

Sabato 27 aprile alle 15.00 nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola si tiene l’annuale assemblea dei soci.

Diversi i punti all’ordine del giorno: la relazione del presidente Riccardo Vespa sulle attività del 2023, il bilancio consuntivo dell’anno passato e quello preventivo per il 2024, l’organizzazione delle prossime iniziative ed eventi. Di particolare importanza l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Tutti i soci iscritti sono invitati a partecipare. Chi non potrà essere presente ha la possibilità di delegare un altro socio.