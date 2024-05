Prima Categoria: Piedimulera ai playoff con Trecate e Union Novara FOTO

Ultima giornata di campionato con poco da dire in Prima Categoria.

L’Ornavassese festeggia la storica promozionesul campo della Varzese, squadra allenata dal tecnico Lipari fino alla scorsa stagione, e felice a sua volta per il raggiungimento della salvezza: ne esce un pirotecnico 4-4, con la quaterna di Antongioli per i granata, la doppietta di Elca e le reti di Odini e Denicola per i neri.

Il Trecate, già con la testa ai playoff,cede in casa al Gravellona San Pietro, che chiude bene un’ottima stagione, migliorando il sesto posto dell’anno scorso. Rete decisiva di Scarazzini nella ripresa.

Accede ai playoff anche la Union Novara, che batte il Bagnella come da pronostico: rete omegnese di Bacchetta.L’avversario della Union ai playoff sarà il Piedimulera, che regola all’inglese la Pernatese grazie alle reti di Ivan e Alex Squillaci, e acquisisce il diritto di partecipare alla post season.

Per il resto tante partite da fine stagione, con diversi gol: su tutte spiccano il 4-4 tra Vogogna e Carpignano, con le reti ossolane di Ingignoli, Moggio e Margaroli (doppietta), e la cinquina della Cannobiese all’Agrano, firmata da Ferrari, Barbieri, Guntri e dalla doppietta di Gnonto.



Vittoria anche per la Virtus Villa, che festeggia il ritorno allo stadio “Poscio” con un 2-0 al già retrocesso Crodo, grazie ad una doppietta del solito Palfini. È stata una giornata di festa allo stadio di Villadossola, dove un numeroso pubblico (tra cui molti volti noti del passato biancoazzurro) ha salutato il ritorno a casa della Virtus dopo quasi sei anni di assenza.

A fine partita il tecnico degli antigoriani Davide Daoro commenta così: “Sulla partita di oggi poco da dire, non contava nulla ma dopo quindici minuti eravamo già in dieci per un’espulsione molto dubbia. Purtroppo è stata una costante quest’anno, tutte le decisioni dubbie sono state a nostro sfavore”.

Come valuti la stagione appena conclusa?

“Siamo retrocessi, quindi è stato un fallimento, sportivamente parlando. Abbiamo pagato troppo il salto di categoria, la scelta di puntare sul gruppo che ha vinto il campionato di Seconda non ha pagato. Poi bisogna dire che ci siamo confrontati con realtà di ben altro spessore, anche a livello di budget, e che la quota salvezza è stata davvero alta, ma rimane il fatto che non abbiamo centrato l’obiettivo. Peccato perché con tutte le rivali dirette, comprese Varzese e Vogogna, abbiamo raccolto 3-4 punti in stagione: è mancata proprio l’esperienza a fare la categoria”.

A settembre il Crodo e Davide Daoro ripartiranno insieme?

“Non lo so, la delusione è ancora troppo fresca per parlare di futuro. Nei prossimi giorni parlerò con la Società e vedremo se e come proseguire, ma ancora non c’è nulla di deciso”.

I risultati:

Cannobiese - Agrano 5 - 1; Union Novara - Bagnella 2 - 1; Vogogna - Carpignano 4 - 4; Sizzano - Comignago 4 - 0; Virtus Villadossola - Crodo 2 - 0; Trecate - Gravellona San Pietro 0 - 1; Varzese - Ornavassese 4 - 4; Pernatese - Piedimulera 0 - 2

Classifica:

Ornavassese 65 - Trecate 59 - Union Novara 57 - Piedimulera 51 - Gravellona San Pietro 48 - Sizzano 46 -Cannobiese 44 - Carpignano 42 - Agrano,Virtus Villa41 - Vogogna 39 - Bagnella, Varzese37 - Crodo 24 - Pernatese 20 - Comignago1