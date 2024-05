Matibellula e il Cantante della Solidarietà donano un defibrillatore alla città della Speranza di Padova

Venerdì scorso, 3 maggio, l’Associazione Matibellula ODV in collaborazione con Il Cantante della Solidarietà ed in ricordo di Matilde Cara, hanno donato un defibrillatore di ultima generazione alla Fondazione Città della Speranza di Padova. Il Cantante della Solidarietà - al secolo Salvatore Ranieri - da molti anni si impegna nella beneficenza a favore dei centri pediatrici italiani e non solo, raccogliendo fondi per donazioni.

“Quando Il Cantante della Solidarietà ci ha proposto di fare questa donazione in ricordo di Matilde, abbiamo subito accettato con grande entusiasmo “ spiega Andrea Cara di Matibellula, e prosegue: “ringraziamo di cuore Salvatore Ranieri per averci dato l’opportunità di dare un piccolo contributo ad un centro così importante nel campo della ricerca sulle patologie pediatriche “.

La Fondazione Città della Speranza infatti lavora per prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche e garantire al tempo stesso le migliori diagnosi, cure ed assistenza ai piccoli pazienti ed investe fondi per la diagnostica avanzata dei tumori pediatrici. Durante la cerimonia di consegna, la Dottoressa Stefania Fochesato, fundraiser della Fondazione Città della Speranza, ha accompagnato alcuni soci di Matibellula col Cantante della Solidarietà a visitare alcuni laboratori di ricerca: “tanta emozione nel poter toccare con mano il lavoro di chi tutti i giorni mette il proprio cuore ed il proprio cervello a disposizione della ricerca, affinché a tutti possa essere data una possibilità di cura…soprattutto ai bambini sia data la “SPERANZA” di avere un futuro” dice Alinda Sottini di Matibellula OdV.

Grazie alla Dottoressa Fochesato, a tutto lo staff e a tutti i ricercatori della Fondazione Città della Speranza perché…: “in ogni caso la speranza conduce più lontano della paura” (Ernst Jungher).