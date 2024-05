Maggio mese mariano: in parrocchia a Domodossola si intensifica la recita del rosario

Per tutto maggio, mese dedicato alla Vergine Maria, la parrocchia dei santi Gervaso e Protaso di Domodossola intensifica la recita del rosario, che viene proposto nella chiesa Collegiata, in quella della Madonna della Neve e nelle chiese e negli oratori del Badulerio, Bognanco, Cisore, Monteossolano e Vagna.

Il rosario per tutto il mese viene recitato dal lunedì al venerdì alle 20.45 nella chiesa della Madonna della Neve. In Collegiata sarà recitato, come di consueto, alle 8.00 e alle 17.30 prima delle messe. A Bognanco il rosario verrà recitato alle 15.00 e sarà itinerante: giovedì 9 nella cappella in località Camisanca, giovedì 15 alla cappella di Mullera, giovedì 23 alla cappella di Valeri, giovedì 30 alla cappella in località Vercengio.

Anche a Vagna il rosario sarà itinerante, a partire dalle 20.30 di mercoledì primo maggio nell'oratorio di Vallesone, mercoledì 8 nell'oratorio di Andosso, e mercoledì 15 in quello di Prata, mercoledì 22 alla cappella al Croppo, mercoledì 29 alla cappella della Madonna della Consolata.

Al Badulerio sarà recitato alle 20.30 nella cappella in via Girola da lunedì a venerdì. Nella chiesa di Monteossolano alle 17.00 ogni venerdì di maggio e infine a Mocogna all'oratorio San Rocco sarà il rosario recitato alle 18.00 di tutti i lunedì.