Croce Rossa Domodossola: nel 2023 un totale di 8191 servizi

Il 27 aprile si è svolta, nella sede della Croce Rossa di Domodossola, l’annuale assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio consuntivo del 2023. Durante la riunione sono stati analizzati i dati riferiti alle attività di trasporto sanitario svolte durante il corso dell’anno.

Questi, nel dettaglio i dati forniti:

- Per il trasporto Sanitario di Emergenza in forma Continuativa sono stati effettuati 1.554 interventi per un totale di 39.392 km percorsi;

- Per il trasporto Sanitario di Emergenza in forma Estemporanea sono stati effettuati 30 interventi per un totale di 1.539 km percorsi;

- Per il trasporto sanitario intraospedaliero programmato, trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure Asl Vco sono stati effettuati 3.571 interventi per un totale di 73.329 km percorsi, di cui 831 trasporti con ambulanze e 2.758 con veicoli per trasporto disabili.

- Per il trasporto sanitario intraospedaliero programmato, trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure Asl Vco in forma estemporanea sono stati effettuati 804 interventi per un totale di 55.033 km percorsi;



Per i servizi di trasporto a carico di privati, sono stati effettuati 1.333interventi per un totale di 76.687 km percorsi.

In totale durante l’anno sono stati complessivamente percorsi 285.829 km e svolti 8.191 servizi per una media annua di 783,09 km percorsi giornalmente e 22,44 servizi al giorno. Complessivamente sono state prestate dal personale Volontario dell’Associazione 35.648 ore per una media di 97,66 ore al giorno.