L'Enaip domese piange la scomparsa di Aldo Orsi

Cordoglio a Beura e in Ossola per la morte all'età di 82 anni del professor Aldo Orsi. E' stato lui a portare l'Enaip nel capoluogo ossolano e per 35 anni, fino al 2006, ne è stato il direttore. Ad Aldo Orsi si deve la nascita dei primi corsi per lapidei, per meccanici, per segretarie d'azienda. E' stato inoltre vicepresidente dell'Acli provinciale.

“Aldo è stato il papà dell'Enaip a Domodossola - dice il vice presidente dell'Acli Vco Claudio Ferrato, grande amico di Orsi - la notizia mi ha lasciato una profonda commozione. Qualche giorno fa c'è stata la perdita del professor Pierantonio Ragozza preside del liceo Spezia ed ora piangiamo la perdita di una persona che è stata una colonna per l'Enaip. Tra l'altro Aldo e Pierantonio erano amici”.

Orsi negli anni '80 era stato inoltre assessore al bilancio della Comunità Montana Valle Ossola. “Lo ricordo con tanto affetto – dice Marina Oliva ex impiegata della Comunità Montana Valle Ossola – una persona dall'intelligenza acuta, un precursore dei tempi. Già negli anni '80 era molto attento allo sviluppo tecnologico”. E' stato Aldo Orsi a studiare e posare i primi pannelli solari all'alpe Lusentino. Era anche molto attento al sociale e ai diritti dei lavoratori. Lascia la moglie Alda, i figli Fabio e Claudio con le rispettive famiglie e il fratello Renzo. I funerali si svolgeranno giovedì 9 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Beura.