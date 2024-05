Non ce l'ha fatta la donna ferita nello scontro tra due barche sul lago Maggiore in Canton Ticino

Scontro tra barche sul Maggiore, c'è una vittima. Non ce l'ha fatta la donna di 76 anni rimasta ferita nei giorni scorsi in uno scontro tra due barche nelle acque del lago Maggiore. L'incidente si era verificato lo scorso 24 aprile in territorio svizzero, a circa 300 metri al largo dalla foce della Maggia.

Quattro in tutto le persone che erano state coinvolte nell'accaduto: tre su un natante, e una sull'altra imbarcazione. La vittima - una 76enne svizzera domiciliata oltre Gottardo - era sulla prima barca, insieme a un'altra donna di 75 anni e ad un 80enne, rimasti feriti a loro volta.

Il conducente dell'altra imbarcazione, un 36enne svizzero domiciliato nel Locarnese, era invece rimasto illeso dopo lo scontro.