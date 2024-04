La tassa rifiuti e un ricordo per Alessio Ghersi in consiglio comunale

Si riunisce lunedì 29 aprile il consiglio comunale di Domodossola per l'approvazione del rendiconto 2023 e del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe.

All'ordine del giorno dodici punti: dalla rendicontazione della Farmacia comunale allo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, al regolamento per l'allestimento dei dehors stagionali sino alla disciplina del volontario civico individuale. Di particolare interesse, vista l'imminenza della bella stagione, il regolamento per la convivenza tra residenti e pubblici esercizi nel Borgo della Cultura. Sono previste infatti integrazioni e modifiche che il consiglio dovrà approvare. Infine, una mozione del Pd in merito al ricordo del maggiore Alessio Ghersi e un'interpellanza relativa alle biciclette abbandonate in piazza Chiossi. L'appuntamento è alle 21.00.