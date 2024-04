Ornavassese, una Promozione storica

Obiettivo raggiunto. L’Ornavassese conquista la promozione battendo 3 a 0 la Pernatese. I rivali del Trecate non giocano (rinviata la partita contro l’Agrano) ma restano a 5 punti di distacco e mancando solo 90 minuti alla fine del campionato non riusciranno più a raggiungere i neri di Lipari che firmano un successo storico, salendo per la prima volta in Promozione. Firmano la vittoria il solito Elca, Fioretti e l'intramontabile Stasolla. Partita senza storia tanto che Fovanna, numero uno di casa, fa la sua prima vera parata al 90’. Poi, allo stadio comunale festa grande con fuochi d’artificio e gioia incontenibile.

Va al Piedimulera il derby col Villa (2-1) mentre il Crodo cade in casa sotto i colpi della Cannobiese. Pari della Varzese a Carpignano mentre Bagnella e Vogogna dividono la posta (1-1). Il Gravellona cede in casa al Sizzano.

In Promozione, Baveno e Feriolo hanno chiuso sull'1 a 1; tonfo interno dell’Omegna battuto 4 a 1 dall’Arona. Juventus Domo vittoriosa contro il Valdilana per 1 a 0 .