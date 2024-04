Torneo delle Province Under 14: Rappresentativa Vco contro Novara

Mercoledì 1 maggio si giocherà la seconda gara “Torneo delle province” under 14, che vedrà la Rappresentativa VCO affrontare in trasferta la Rappresentativa di Novara. Il torneo è iniziato in salita per la Delegazione VCO dato che la gara di esordio si è conclusa con una sconfitta per 0-1 a vantaggio della Delegazione di Biella. Nell’altro incontro di giornata Novara ha battuto Vercelli 3 a 2, pertanto gli incontri della seconda giornata potrebbero dare indicazioni per il proseguimento della manifestazione.

I giovani della provincia azzurra affronteranno i pari età della Delegazione di Novara presso il campo sportivo “comunale” di Vaprio d’Agogna, la gara inizierà alle 15:00. Per questo incontro il selezionatore Davide Corsi ha convocato: Laidelli Emanuele, Sattambi Ralalage Nethuk Rashen (Bagnella); Traviganti Diego (Fomarco Don Bosco Pievese); Damiano Giovanni, Delsignore Federico, Lomazzi Edoardo Andrea (Gravellona San Pietro); Bartolucci Gioele, Maffioli Nicolò, Sansalone Riccardo (Juventus Domo); Cambieri Alberto, Ingletti Ivan, Petrella Mattia (Omegna); Barone Davide (Varzese); Bagnati Matteo, Della Rossa Antonio, Lorenzini Claudio (Verbania); Alegrete Vieira Luca, Di Lavello Tommaso, Sayed Ahmed (Voluntas Suna).

L’ultimo incontro sarà il 15 maggio (ore 19:00) vs la Delegazione di Vercelli sul campo neutro di Borgomanero (Santa Cristinetta). Si qualificheranno alla final four (che si terrà il 23 giugno) la prima classificata di ciascun girone e la migliore seconda.