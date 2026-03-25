Vento forte in arrivo sul Piemonte: raffiche fino a 120 km/h sulle Alpi

Da oggi pomeriggio sono attesi forti venti sulla regione a causa di una saccatura di origine nord-atlantica, caratterizzata da aria fredda in quota, che si addosserà all’arco alpino.
Già in mattinata il vento inizierà a intensificarsi in montagna, provenendo da ovest sulle Alpi e prevalentemente da sud sull’Appennino. Successivamente i venti diventeranno molto forti o burrascosi sulle Alpi, con raffiche anche superiori ai 120 km/h sulle creste più esposte, mentre nelle valli alpine si instaureranno intense condizioni di foehn.
Tra il tardo pomeriggio e la sera il foehn si estenderà anche in pianura, con raffiche forti o molto forti fino a 70-80 km/h. L’intensa ventilazione proseguirà anche nella giornata di giovedì, interessando gran parte della regione, con venti in rotazione dai quadranti settentrionali. L’attenuazione è prevista a partire da venerdì.