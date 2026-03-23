Il Cai valuta la vendita del Rifugio Città di Novara a Cheggio

Il Consiglio direttivo del Club Alpino Italiano, Sezione di Novara, ha avviato un percorso esplorativo per valutare l’eventuale vendita del Rifugio Città di Novara, situato all’Alpe Cheggio, nel Comune di Antrona Schieranco.

La decisione nasce dal mandato ricevuto nel corso dell’ultima assemblea dei Soci, che ha incaricato la Sezione di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati all’acquisto della struttura.

In una prima fase, è stato predisposto un avviso per la manifestazione di interesse, già trasmesso a diversi soggetti, istituzionali e non, ritenuti potenzialmente interessati. Parallelamente, il Cai Novara ha deciso di dare la più ampia diffusione possibile all’iniziativa, con l’obiettivo di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.

La documentazione completa, comprensiva del modulo di adesione, è disponibile sul sito istituzionale della Sezione all’indirizzo www.cainovara.it. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il termine del 30 giugno 2026.

La Sezione si rende disponibile a fornire tutte le informazioni utili per valutare l’opportunità e precisa che, qualora si decidesse di procedere con la vendita, saranno invitati a presentare un’offerta tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse.