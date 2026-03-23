Referendum, nel Vco affluenza al 59,62%: Verbania sopra la media, record a Germagno

Si sono chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 23 marzo, i seggi per il referendum, con un’affluenza complessiva nel Verbano Cusio Ossola pari al 59,62%.
Un dato che fotografa una partecipazione significativa sul territorio provinciale, con percentuali piuttosto omogenee anche nei principali centri. A Verbania ha votato il 60,50% degli aventi diritto, leggermente sopra la media provinciale. Poco sotto si collocano Omegna con il 59,52% e Domodossola con il 59,26%, confermando un andamento sostanzialmente allineato tra le tre città più popolose del VCO.
Guardando invece ai singoli comuni, spicca il dato di Germagno, che registra la percentuale più alta con il 70,73% di affluenza, seguito da Quarna Sopra (70,67%). All’estremo opposto si trova Trasquera, che fa segnare il dato più basso con il 45,22%.
Nel complesso, il quadro provinciale evidenzia una buona partecipazione al voto, con diverse realtà che superano il 60% e una distribuzione abbastanza equilibrata tra aree montane e centri più grandi.