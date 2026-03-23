Un nuovo spazio per sport e benessere: Caddo verso la realizzazione di un'area fitness

La giunta comunale di Crevoladossola ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova area fitness nella zona adiacente al campo sportivo di Caddo. L’intervento permetterà al comune di partecipare al bando regionale dedicato alla creazione e riqualificazione di spazi per l’attività sportiva di base.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 19.000 euro, comprensiva dei lavori, delle attrezzature sportive e degli oneri di sicurezza. La giunta ha inoltre dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto, così da procedere senza ritardi alla candidatura al bando. Con questo intervento Crevoladossola punta a valorizzare ulteriormente l’area sportiva di Caddo, offrendo uno spazio moderno e accessibile per l’attività fisica all’aria aperta.