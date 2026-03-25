Ovesca e Toce 'vietati' nei giorni festivi e prefestivi a Villadossola

‘’Non sappiamo le motivazioni. Stiamo cercando di capire il perché di questa ordinanza che vieta la pesca nel territorio di Villadossola in determinati giorni. Ho chiamato anche il sindaco e in giornata vedremo di sapere qualcosa in più’’.

Così parlava stamattina a Ossolanews, Gian Mauro Bertoia, presidente della Federazione provinciale pescatori, che ha sede a Villadossola sulle rive del torrente Ovesca.

Sul sito del Comune è apparsa un'ordinanza firmata dal sindaco Bruno Toscani che vieta l’accesso sia al torrente Ovesca che al fiume Toce e di conseguenza vieta anche la pesca. Questo nei giorni festivi e prefestivi nel periodo marzo-giugno 2026. Un provvedimento che spiazza soprattutto i pescatori in questo periodo di pesca.

L’ordinanza sindacale parla di ‘’misure contingibili e urgenti di tutela della pubblica incolumità per la prevenzione di pericoli derivanti da variazioni improvvise di portata del Fiume Toce e del Torrente Ovesca, a seguito di comunicazione di Enel Green Power Italia relativa a modulazioni straordinarie di energia richieste da Terna Spa. Divieto temporaneo di accesso all'alveo e interdizione della pesca sportiva nel periodo marzo-giugno 2026 nei giorni festivi e prefestivi’’.

Enel Green Power , parlando in un burocratese poco chiaro, afferma di ‘’ modulazioni straordinarie di energia dovute a tagli di produzione imposti da Terna per esigenze di modulazione straordinaria della rete elettrica nazionale’’. La richiesta è motivata dal fatto che potrebbero ''verificarsi variazioni di portata anche rilevanti'' nei due corsi d'acqua.

Da qui il provvedimento di chiusura del torrente e del Toce nel territorio comunale villadossolese.