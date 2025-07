Sul sentiero di Paolo: da Macugnaga a Carcoforo con il Cai Piedimulera

La sezione di Piedimulera del Club Alpino Italiano organizza domenica 20 luglio l’escursione Macugnaga - Colle della Bottigia- Carcoforo in ricordo dell’amico Paolo Nebiolo. Partendo dalla località Crocette (1350 metri), lungo il sentiero percorso molte volte da Paolo, si sale al Passo della Bottigia (2607 metri) e si scende a Carcoforo (1304 metri).

Il programma prevede la partenza da Crocette alle ore 7, pranzo al sacco e rientro a Piedimulera con bus (max. 20 posti); per questo motivo è gradita la prenotazione. Per chi fosse interessato vi è la possibilità di pernottamento al rifugio e di salire da Piedimulera con il pullman di linea il giorno 19. Si consigliano bastoncini e scarponi collo alto. L’escursione ha una durata di 7 ore, un dislivello di 1250 metri in salita e di 1300 metri in discesa. Per informazioni chiamare il 3351378165 (Gianfranco Garau) o il 3475276378 (Giancarlo Pozzi).