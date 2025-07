A Mergozzo il concerto “Brothers” con Pastori & Muto: omaggio a Gaber e Jannacci

Giovedì 18 luglio alle 21, Mergozzo ospita una serata speciale all’insegna della musica d’autore con lo spettacolo “Brothers”, nuovo progetto musicale del trio Pastori & Muto. Il concerto si terrà nello suggestivo spazio del Porticato delle Cappelle, nell’ambito della rassegna estiva “Mergozzo Si…Nota”.

Dopo i percorsi musicali dedicati a Lucio Dalla e al progetto “Notte in Italia”, Pastori & Muto tornano con un omaggio alla musica e all’amicizia di due grandi protagonisti della scena milanese: Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Uno spettacolo che attraversa decenni di canzone d’autore italiana, dagli anni ’70 a oggi, con arrangiamenti originali e una forte componente narrativa.

Sul palco con loro anche Ermes Angelon alla batteria, per un concerto in trio che unirà parole, suoni ed emozioni nel segno della qualità e della memoria musicale condivisa. L’ingresso è libero. Per info: mergozzosinota@gmail.com