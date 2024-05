Pallavolo, Serie D: si dispurta a Baceno la partita tra i domesi e il Lasalliano Torino

Cambio di location per Gara 2 di Play-Off della Serie D domese, in programma domenica 5/05. A fronte dell'allestimento presso la palestra del L. Spezia della camera ardente del compianto professor Ragozza, venuto improvvisamente a mancare giovedì sera, la gara tra Pediacoop H24 Domo e Lasalliano Torino verrà disputata presso la palestra dell'istituto Innocenzo IX a Baceno (via Innocenzo IX n. 2) unico altro impianto dell'Ossola omologabile per disputare gare di questo tipo.

La partita tra i domesi e i torinesi sarà decisiva per entrambe le squadre per continuare a lottare per un posto in serie C. L'orario di gioco è stato spostato dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Considerata la minore capienza rispetto il Palaraccagni si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo.