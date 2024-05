"Mi hanno tagliato i freni dell'auto sotto casa"

Un atto vandalico che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E' quanto accaduto a Domodossola nella notte tra mercoledì e giovedì. Il tubo del liquido dei freni di una Jeep Renegade è stato tagliato. Fortunatamente la proprietaria si è accorta che i freni non funzionavano appena salita in auto ed è riuscita ad arrivare ad una vicina officina. “Il meccanico mi ha detto che qualcuno aveva manomesso il freno della vettura, tagliando il tubo del liquido dei freni. La donna la sera precedente aveva parcheggiato l'auto sotto casa in via Pasolini. Alle 8 quando ha ripreso l'auto per andare al lavoro la scoperta. La donna si è rivolta ai Carabinieri di Domodossola.

“Data la pericolosità di ciò che era accaduto, mi sono recata al più vicino Comando dell'Arma per sporgere denuncia. Il meccanico e i Carabinieri mi hanno confermato che non è stato il primo caso che si è verificato in questo periodo - racconta la donna - .Un atto di vandalismo molto preoccupante, che solo per fortuna non ha avuto un esito drammatico. Questo atto vandalico ha messo a rischio l'incolumità mia e quella degli altri” .