Forze dell'ordine e tecnici dell'Arpa alla ex Cava del Calvario FOTO

Operazione di Polizia alla ex cava del Calvario a ridosso della tangenziale Dalla Chiesa a Domo. All'ora di pranzo sulla salita che porta al cancello dell'ingresso della cava sono arrivati diversi mezzi delle forze dell'ordine e di Arpa. Bocche cucite da parte degli inquirenti, anche se la presenza dei tecnici del'Arpa regionale fanno presupporre che possa trattarsi di qualche cosa legato all'ambiente. Per diversi anni era stata svolta un’attività estrattiva, ma da qualche anno, dal 2020, la proprietà del sito ha iniziato a riqualificarla per poi cederla al comune nel 2025. L'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, rispondendo ad un'interpellanza del Pd in consiglio comunale a marzo scorso, aveva fatto il punto sull'andamento della bonifica.

“Il progetto – aveva detto l'assessore Falciola - prevede la ricostruzione parziale del versante, la messa in sicurezza delle pareti rocciose che circondano l'area dell'ex cava oltre alla rinaturalizzazione con sistemazione a prato e parziale piantumazione con funzione di area verde urbana per usi pubblici. Sono previste quattro aree pianeggianti, destinate una allo sgambamento cani e le altre ad area verde attrezzata con panchine. Tutto l'iter è in capo alla verifica del controllo della Regione”.

Al termine della bonifica si creerebbe un’ulteriore possibilità turistica a pochi passi non solo dalla riserva del Sacro Monte Calvario ma anche dal centro di Domodossola. Il consigliere dem Ettore Ventrella, che aveva illustrato l'interpellanza a marzo in consiglio, si era dichiarato soddisfatto della risposta ricevuta dall'assessore.

Ora si attendono notizie sull'operazione odierna per capire se siano sorti problemi nell'iter di bonifica o se si sia trattato di normali controlli di Arpa, anche se la massiccia presenza di forze dell'ordine lascia qualche dubbio.