Sedie per ufficio essenziali e moderne: come sceglierle

In qualsiasi ufficio, dalla grande azienda alla postazione di lavoro allestita in casa, le sedie rappresentano un elemento fondamentale, non solo sotto l’aspetto estetico, ma anche per le doti di ergonomia, funzionalità e comfort, considerando che alla scrivania si trascorrono parecchie ore.

Acquistare una sedia per l’ufficio significa pensare prima di tutto alla propria salute, senza dimenticare lo stile che, soprattutto in un ambiente aperto al pubblico, è fondamentale.

Oggi il mercato propone un vasto assortimento di sedie per ufficio in vari modelli, per lavorare alla scrivania, per gli ospiti, per la sala di attesa e per le sale riunioni, nella scelta è molto importante prestare attenzione al comfort, al materiale e design.

Un’attenzione particolare meritano gli ambienti di dimensioni limitate, ad esempio un piccolo studio allestito dentro casa, dove oltre alle necessarie qualità ergonomiche ed estetiche, è importante valutare anche l’ingombro.

Sedie per ufficio: le caratteristiche importante di cui tenere conto

Prima di acquistare le sedie per l’ufficio occorre verificare una serie di caratteristiche fondamentali:

Come abbiamo detto, un ufficio può essere piuttosto piccolo e, in questo caso, è bene evitare la presenza di sedie molto ingombranti, che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone. In questi casi è bene orientarsi verso un tipo di mobili salvaspazio , scegliendo sedie comode ed ergonomiche ma dalle linee essenziali;





, scegliendo ma dalle linee essenziali; Comfort ed ergonomia. In ufficio si resta seduti alla scrivania anche tutta la giornata, per questo avere una seduta comoda è indispensabile. La possibilità di regolare l'altezza del sedile e dei braccioli e l’inclinazione dello schienale permette di personalizzare la seduta in base alle preferenze e al proprio fisico;





In ufficio si resta seduti alla scrivania anche tutta la giornata, per questo avere è indispensabile. La possibilità di regolare l'altezza del sedile e dei braccioli e l’inclinazione dello schienale permette di in base alle preferenze e al proprio fisico; Materiali e struttura. Inutile dire che una sedia deve essere robusta, resistente all’uso e realizzata con materiali di qualità. I modelli migliori hanno una struttura in metallo leggero e resistente con rotelle orientabili e rivestimento in tessuto traspirante, antimacchia e facile da pulire;

Per allestire un ufficio comodo e accogliente, occorre abbinare le sedute a tavoli, scrivanie e piani di lavoro scelti in base alla destinazione di utilizzo. In un ufficio molto piccolo è indicato l’arredamento trasformabile, vale a dire tavoli pieghevoli e allungabili e altri complementi d’arredo che si adattano ad una stanza di dimensioni contenute.

Scegliere le sedie per ufficio in base alla funzione

Spesso in ufficio le sedie hanno caratteristiche diverse perché destinate a funzioni differenti: anche per questo è opportuno scegliere con attenzione tra le diverse categorie.

Sedute per la postazione di lavoro

Son le classiche sedie da scrivania, con imbottitura, schienale regolabile e una base dotata di quattro o cinque rotelle, da scegliere nel colore più adatto.

Sedie per gli ospiti

Se in ufficio arrivano spesso clienti e ospiti in genere, è necessario disporre almeno un paio di sedie davanti alla scrivania: in questo caso, le sedie destinate agli ospiti possono essere ugualmente comode, ma più semplici, essenziali e prive di rotelle.

Sedute per la sala di attesa

Dove è presente una piccola sala di attesa, è possibile adottare una soluzione d’arredo semplice, con mobili salvaspazio poco ingombranti, tavolini, poltroncine e magari un elegante divanetto.

Sedie e tavoli per la sala riunioni

La sala riunioni deve essere funzionale e accogliente, arredata con semplicità e raffinatezza, se non è molto grande si può ricorrere a soluzioni di arredamento trasformabile, ad esempio un tavolo allungabile e una serie di sedie impilabili.

