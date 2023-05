Domani il Giro d'Italia passa da Domodossola: il percorso e le modifiche alla viabilità

Sfileranno sullo stemma cittadino di piazza Matteotti i corridori del Giro d'Italia 2023. La carovana rosa attraverserà il capoluogo ossolano sabato 20 maggio nella tappa che da Sierre valicherà il Sempione per portare gli atleti fino a Cassago Magnago, attraversando Iselle, Varzo e Crevoladossola. Da Domodossola il tracciato interesserà -nel Vco- Piedimulera, Premosello, Mergozzo, Feriolo e Stresa per terminare, via Sesto Calende, al traguardo nella città varesina.

Naturalmente per la manifestazione ciclistica più importante d'Italia sono previste anche a Domodossola interruzioni della circolazione e modifiche alla viabilità. "Stop al transito dalle ore 10.50 con direzione Sempione e dalle 12.30 con direzione Villadossola fino alle ore 15.30, quando è previsto il termine del passaggio della gara" segnala la Polizia Locale, che raccomanda inoltre "la massima prudenza e consiglia di valutare l’effettiva necessità degli spostamenti in quelle fasce orarie”.

I corridori arriveranno da Crevola e il percorso che attraversa Domodossola riguarderà via Sempione, via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Gramsci, Piazza Matteotti, via Bonomelli, via Trabucchi, via Torino, Regione Nosere e poi la Provinciale 166 fino a Villadossola. Il transito pedonale davanti alla stazione di Domodossola sarà regolamentato ed indirizzato su un unico attraversamento, con la presenza di pattuglie della Polizia Locale e di volontari.