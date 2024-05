Torna la Sagra dei Runditt di Malesco

Il 1° e il 2 giugno sono in programma due giorni di festa a Malesco per l’ottava edizione della Sagra dei Runditt, che celebra i piatti della tradizione gastronomica vigezzina e le eccellenze del territorio.

L’evento è organizzato, come di consueto, dall’Accademia dei Runditt e vede protagonisti proprio i “runditt”, piatto tradizionale di Malesco già Comunità Slow Food che ha ottenuto, inoltre, il Marchio De.Co. Ma non solo: saranno presenti anche i “turtei”, tipiche frittelle da abbinare a prodotti dolci o salati, e la “Turte ad San Per”, la torta di pane e latte dedicata al santo patrono.

La Sagra dei Runditt si apre sabato 1° giugno alle 18.00, con un’apericena organizzata dall’Accademia a base di “paste rustide”. La festa prosegue poi fino alla mezzanotte con un dj set.

Domenica 2 giugno, a partire dalle 11.00, tante proposte gastronomiche, tra cui piatti della tradizione ma anche eccellenze del Piemonte e a chilometro zero. Il menu comprende anche proposte vegane e senza glutine, e tutti i piatti possono essere accompagnati dalle birre artigianali del birrificio Ballabiòtt.

Per l’occasione, dal 1° giugno – e per tutta l’estate – l’Ecomuseo propone “A…come Accademia”. Un gioco per famiglie alla scoperta dell’associazione e della tradizione gastronomica, da svolgere in autonomia nel centro di Malesco. Sarà poi possibile visitare il lavatoio e la mostra permanente “Facciamo rivivere il paese”.