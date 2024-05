A Santa Maria Maggiore torna “divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo”

L'amministrazione di Santa Maria Maggiore, forte del successo delle prime due edizioni, ripropone “divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo”, in programma quest'anno domenica 19 maggio. Dalle 10.00 alle 17.00 il centro storico sarà palcoscenico open air per piccoli eventi artistici in grado di sollevare l'animo. In più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del paese e nelle frazioni di Crana e Buttogno.

L'evento, che ormai fa parte del ricco programma annuale di Santa Maria Maggiore, ha due obiettivi: da un lato potenziare ulteriormente la stagione primaverile, con una precisa volontà di destagionalizzare i flussi turistici e mettere in campo nuove proposte anche per gli abitanti del paese, dall'altra offrire esperienze in grado di far allontanare i partecipanti, almeno per una giornata, dalle preoccupazioni quotidiane, grandi o piccole che siano.

Di seguito il programma completo di “divARTImenti – l’arte di sollevare l’animo”.

Ore 10.00: ritrovo davanti alla Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore e partenza per una “Facile sgambettata con approdo musicale”, una passeggiata in Pineta con la compagnia dell’arpa da passeggio con Arianna Bertoni e Katia Huskovic. Per informazioni e prenotazioni contattare Arianna Bertoni al numero 347 9103100; costo 5 euro persona, 10 euro a famiglia.

Ore 10.30: nel giardino degli aromi della Casa del Profumo, “Concertino musiche patafisiche, letture patafisiche, danze patafisiche”, con il maestro Roberto Bassa, Monica Mattei e Sara Tadina.

Ore 11.15: al Bersò di Villa Antonia, “The Arfacchias’”. Giampaolo e Silvia Arfaccchia con fisarmonica e violino in “Polke e Valzerini”.

Ore 12.00: nel giardino degli aromi “Pesci divARTEnti”, la collezione di pesci di di Gianfranco Quarzo-Cerina presentata da Irene Mozzanino con l’accompagnamento musicale di Roberto Bassa.

Ore 14.30: ritrovo alla Casa del Profumo per “Parole, parole, parole”, visita guidata da Sara Ferrari e Maria Saglio Rossini seguendo le scritte sulle facciate degli edifici di Santa Maria Maggiore. Costo 5 euro a persona, 10 euro a famiglia.

Ore 15.15: al Giardino del benessere “Proverbiology”, performance di danza e mimo interattivo con Sara Tadina.

Ore 15.45: al parco di Villa Antonia “The Prestige”, spettacolo del giovane prestigiatore Alessandro Malandra.

Ore 16.30: al largo Alpini “Musiche Disneyane”, concerto a cura della Banda Alpina di Malesco, diretta dal maestro Mauro Colnaghi.

Inoltre, sono previsti piccoli allestimenti realizzati appositamente per l’evento. A Santa Maria Maggiore sono presenti le mostre: “Giardino dei Fiori” di Daniela Borri e Laura Orsi alla Casa del Profumo; “Il Kitch: oggetti orrendi presenti nelle case di tutti noi” al Largo Alpini; “Facciamone di tutti i colori” alla scuola di belle arti Rossetti Valentini; “Che palle” e “Uova al tegamino” al parco di Villa Antonia; “Puppy” al Giardino del Benessere; “Giochi vari” e “Animali di fiori e di fuori” in piazza Risorgimento; “Espressioni e parole che non si possono più sentire” al Municipio; “Emergenza pozzanghera” in via Cavalli. A Buttogno e Crana, invece, “Proverbiology”.