Csi, ecco le quattro semifinaliste dei playoff

Lo scorso weekend si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale dei playoff del CSI calcio a 7.

Non ci sono state sorprese; le formazioni che avevano vinto le gare di andata sono riuscite a staccare il pass per le semifinali, che si giocheranno in gara secca in campo neutro.

Le due sfide saranno Pallanzeno-Arizzano e Hellas VB Regno di Napoli - Garboli, entrambe in programma giovedì sera sui campi del Nosere a Domodossola, a partire dalle ore 20.

Si sono giocate anche le semifinali del torneo post campionato per le squadre Open B: sono state sfide combattute, finite con le vittorie di Quarna (contro ilPaulon Stresa) e Old Omegna (a spese del Rio Cannero). La finale sarà dunque un interessante derby cusiano.

Entrambe le finali si giocheranno domenica prossima presso gli impianti di San Francesco a Verbania, alle ore 18.30 si inizia con la finale del Torneo Open B, a seguire alle ore 20 finalissima dei playoff.

Tutti i risultatidelle gare di ritorno dei Quarti playoff:

SANTINO F.C. - PALLANZENO 1994 ASD 2-1 (and. 2-4)

F.C. ARIZZANO - OSTERIA VIA BRIONA DOMO 2-1 (and. 2-1)

G.S. PREMIA - U.F.O.B. GARBOLI 3-3 (and. 0-7)

HELLAS VB REGNO DI NAPOLI - ALPE SOGNO F.C. 11-3 (and. 3-2)

Tutti i risultati delle Semifinali del torneo post campionato Open B:

PAULON STRESA - QUARNA4-5

OLD OMEGNA CSI - RIO CANNERO 5-2