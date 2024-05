Uncem: "Il Decreto Casa sia strumento per attuare la Direttiva case green"

Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – interviene sul nuovo “Decreto Casa”, che auspica essere un efficace strumento per dare prime linee di attuazione alla Direttiva UE sulle case green.

“Mettere in sicurezza edifici pubblici e privati, ridurne consumi ed efficientare energeticamente gli immobili sono grandi opportunità per il Paese”, si legge in una nota di Uncem. “No ai diktat si alle serie opportunità affinché gli investimenti pubblici siano strumento per far risparmiare Enti locali e Cittadini. Uncem condividerà con le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti che si occupano di edifici, con tutte le Datoriali, le opportunità per la trasformazione reale del patrimonio edilizio italiano, così esposto a rischi - a partire da quello sismico - e da ripensare in chiave contemporanea, decarbonizzando per generare risparmio”.