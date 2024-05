Ferrovia Domodossola-Milano chiusa per tutta l'estate, Monti: "Non c'è mai stato un confronto con i sindaci"

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato ufficialmente solo oggi, ai Sindaci, che la linea ferroviaria Milano – Domodossola sarà chiusa a partire dal 9 giugno all'8 settembre per i lavori di potenziamento delle infrastrutture.

È la prima e unica comunicazione che ho ricevuto da RFI – dichiara il sindaco di Baveno Alessandro Monti – e l’avvio dei lavori non è mai stata oggetto di interlocuzioni con noi Sindaci”.

Il primo cittadino sottolinea come, tanto per Baveno quanto per tutti gli altri comuni del Vco, la chiusura della ferrovia che collega Domodossola a Milano comporterà un danno economico considerevole, soprattutto per quanto riguarda il turismo. “Se ci fosse stato un minimo di confronto avremmo chiesto se i lavori potevano essere spostati in un periodo diverso da quello di punta dell’affluenza turistica, che vede Baveno con oltre 600mila presenze tutte concentrate in questi mesi. Questa chiusura di tre mesi in piena stagione è un danno al nostro territorio, anche in considerazione del fatto che l’autostrada e la superstrada verso il Sempione sono interessati da cantieri, lavori, restringimenti e chiusure aggiungendo maggiori difficoltà per chi vuole raggiungere il nostro territorio”.

Il sindaco Monti prosegue: “Capiamo che i lavori sul sistema ERTMS, sistema tecnologico oggi presente sulle linee Alta Velocità, ha lo scopo di gestire il traffico ferroviario e la sua realizzazione innalzerà il livello tecnologico e, dunque, di affidabilità e performance delle linee, ma sarebbe stato logico costruire percorsi condivisi con il territorio. Anche per sapere come saranno organizzate le corse sostituite di bus tra Arona e Domodossola e, come garantire al meglio il servizio nelle fermate sulla tratta interrotta”.