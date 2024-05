Non ancora prevista la data per l'apertura dello svincolo di Baveno

Non è stato ancora aperto il nuovo svincolo di Baveno sulla A26. L’inaugurazione era stata prevista a marzo ma è slittata dopo che i lavori del cantiere hanno subito dei rallentamenti, pare per il maltempo. Secondo Autostrade per l'Italia in questo momento è in corso il completamento delle opere di finitura, che dovrebbero concludersi entro la metà del prossimo mese.

Una volta passato il collaudo da parte del Ministero dei Trasporti il nuovo svincolo potrà aprire. Consentendo agli automobilisti di immersi sull’autostrada in direzione di Gravellona Toce e dell’Ossola.