Ornavasso, si celebrano i 70 anni del Soccorso Alpino

Domenica 26 maggio la stazione di Ornavasso del Soccorso Alpino celebra i 70 anni di servizio per la sicurezza in montagna.

Il programma della giornata, nell’area di “Soccorso in festa” del Cvso, prevede, alle 14.30 alle 20.00, un pomeriggio dedicato al tema “Impariamo ad aiutare”, durante il quale sono previste attività ludiche per adulti e bambini: un muro di arrampicata con l’assistenza dei volontari Cnsas Ornavasso, una teleferica alpina per bambini, uno stand con l’esposizione di materiali tecnici di Soccorso Alpino; dimostrazione ed esposizione di materiali e mezzi Aib Ornavasso, materiali e modelli di interventi Cvso per un’educazione alla sicurezza sanitaria collettiva.

Presso l’area ristorazione si tiene invece un incontro dal titolo “70 anni di Soccorso Alpino in Val d’Ossola”. Questi gli interventi previsti:

Claudio Balzano, capostazione Cnsas di Ornavasso: “L’impegno gravoso di una stazione in Val d’Ossola”;

Giulio Frangioni, storico del Soccorso Alpino: “70 anni di impegno per la solidarietà in montagna”;

Matteo Gasparini, delegato X Valdossola: “Le sfide del Soccorso Alpino sulle Alpi di oggi e di domani”. Nel corso della serata verranno consegnati riconoscimenti ai primi soccorritori alpini di Ornavasso.