Portoghese ubriaco arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola sono intervenuti nella sera di sabato 25 maggio in un bar del centro di Domodossola dove era stato segnalato un cliente probabilmente ubriaco, che stava importunando gli altri avventori.

Dopo pochi minuti una pattuglia di carabinieri è giunta nel locale dove hanno potuto constatare l’effettiva presenza di un 37enne portoghese incensurato, il quale in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi insultare ed aggredire gli stessi militari nel tentativo di lasciare il luogo. I carabinieri sono riusciti, dopo una breve colluttazione ad immobilizzarlo e una volta in caserma lo hanno dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, dato che uno dei militari ha riportato delle lievi lesioni nel corso della colluttazione.

Associato in carcere al termine degli accertamenti, lo stesso è comparso oggi in tribunale per il rito direttissimo e dopo la convalida è stato rimesso in libertà.