Prefettura, si è insediata la nuova cabina di coordinamento Pnrr del Vco

Nella mattinata di lunedì 27 maggio si sono ufficialmente insediate, in tutte le prefetture, le cosiddette cabine di coordinamento Pnrr, previste dal decreto legge approvato il 2 marzo 2024. Le prefetture si sono collegate tra loro in videoconferenza, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

A seguito dell’incontro si è tenuta la prima riunione della Cabina di coordinamento del Verbano Cusio Ossola, presieduta dal prefetto Michele Formiglio. Il nuovo organismo, costituito dai rappresentanti della regione Piemonte, del ministero dell’Economia e delle Finanze e degli enti locali della provincia, è stato fortemente voluto quale strumento tecnico per confrontarsi sulle migliori pratiche, creare sinergie a livello locale, superare le criticità e consentire il raggiungimento degli obiettivi nelle tempistiche previste dagli accordi europei, attraverso il confronto e l’intervento tempestivo.