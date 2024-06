Convegno Internazionale di studi al Sacro Monte di Varallo

Giovedì 13 giugno, il Sacro Monte di Varallo ospiterà la giornata centrale del Convegno internazionale di Studi "Comunicazione, propaganda, persuasione: Linguaggi religiosi e strategie devozionali fra età moderna e contemporanea". Si terrà nella Sala Convegni di Casina D’Adda, dalle 9 alle 17, e vedrà la partecipazione di docenti e studenti italiani e spagnoli.

Organizzato dalle Università di Torino, Milano e Saragozza, con la collaborazione dell’Ente Gestione Sacri Monti, il convegno rappresenta un’occasione preziosa per oltre una ventina di studiosi di confrontarsi su progetti di ricerca internazionali. Il convegno, che si aprirà a Torino il 12 giugno e si concluderà a Milano il 14 giugno, si propone di esplorare il rapporto tra comunicazione e devozione in una prospettiva storica.

La scelta del Sacro Monte di Varallo come sede per una delle giornate del convegno è particolarmente significativa. Elena De Filippis, direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, accoglierà i partecipanti con un intervento introduttivo e una visita guidata al complesso monumentale. Questo sito UNESCO, con la sua straordinaria cornice artistica e paesaggistica, fornirà un contesto ideale per le discussioni accademiche, dimostrando la sinergia tra il mondo universitario e le istituzioni locali.