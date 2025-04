"Il capostipite": al Mu.Ma.G. la presentazione del libro di Umberto Trezzi

Si apre sabato 3 maggio alle 17.00 la stagione delle attività culturali dell’ecomuseo del granito, con la collaborazione del Parco Nazionale Val Gande e del gruppo archeologico di Mergozzo. Il Mu.Ma.G. Museo del Marmo Rosa e del Granito di Albo di Mergozzo ospita la presentazione del romanzo “Il capostipite” di Umberto Trezzi. L’autore dialoga con Annarosa Braganti, presidente del Gam, e Italo Tomola, testimone locale della vita di cava.

La presentazione è ospitata nel museo per un motivo legato alla storia raccontata da Trezzi: il racconto, ambientato negli ultimi decenni del XVIII secolo, vede come protagonista Domenico, contadino in una cascina di Corbetta, nella campagna milanese, che, rimasto senza lavoro, scopre una nuova, possibile attività: quella del cavatore a Candoglia, dove si estrae il marmo destinato al Duomo di Milano. Da qui nasce la sua illusione: diventare un “costruttore”. Costante nella sua vita sarà questa contraddizione tra vita da agricoltore e da costruttore, mentre resterà suo malgrado coinvolto nelle invasioni napoleoniche e nel crescere di quell’ideale libertario che sta facendo nascere una nuova coscienza di classe.

Con l’occasione, prima dell’evento, il MuMag sarà aperto e visitabile con visite guidate a ingresso gratuito dalle 15.00 alle 17.00.