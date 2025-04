"Nostos ": a Santa Maria Maggiore la mostra personale di Michele Scaciga

Il Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore ospita, dal 18 al 21 aprile, la mostra “Nostos” di Michele Scaciga. L’artista, residente a Baceno, espone le proprie tele, dipinte ad acrilico, ispirati alla scultura classica.

Per Scaciga, l’atto creativo è uno scambio continuo tra artista e opera, un processo meditativo in cui l’uno si riversa nell’altra come in vasi comunicanti. L’automatismo e il semplice “mestiere”, così come il delegare all’intelligenza artificiale l’elaborazione espressiva senza coinvolgimento diretto, rappresentano per l’artista un impoverimento del confronto con sé stessi, un allontanamento dalla scoperta delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

“Ho mosso i primi passi nella pittura proprio a Santa Maria Maggiore, alla fine degli anni ’90 – spiega l’artista - mentre lavoravo come illustratore di libri e fumetti. In estate dipingevo le bellezze del luogo, spinto dalla stessa urgenza degli artisti di Barbizon: lavorare dal vero per imparare davvero. È stata un’esperienza fondamentale. Gli abitanti della valle hanno saputo riconoscere e accogliere la mia passione per le arti figurative.”

La mostra “Nostos” sarà visitabile durante il periodo pasquale. L’inaugurazione è in programma il 18 aprile alle 18.00; la mostra sarà poi visitabile fino al 21 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.