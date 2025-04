A Piedimulera la mostra collettiva “Profumo d’Autore”

Con il patrocinio del Comune di Piedimulera, l’Associazione LaborART presenta la mostra collettiva “Profumo d’Autore” nella propria sede in via Leponzi 27, in programma dal 26 aprile all’11 maggio 2025.

Questa non è la solita esposizione di falsi d’autore o di copie, ma un percorso più profondo e personale: una raccolta di elaborazioni, citazioni, interpretazioni, esasperazioni e molto altro. Gli artisti partecipanti hanno voluto omaggiare i maestri della pittura e della scultura, sia del passato che contemporanei, entrando nello spirito delle opere originali e reinterpretandole con sensibilità personale.

“Profumo d’Autore” è anche un’occasione per riflettere sul valore della riproduzione nell’arte, per avvicinarsi alla bellezza dei capolavori celebri, approfondendo dettagli spesso trascurati e scoprendo nuove chiavi di lettura. È una mostra che invita il pubblico a immergersi nella grande arte, riscoprendo il fascino senza tempo di opere iconiche. Ad accompagnare il percorso espositivo sarà la presentazione della professoressa Silvana Pirazzi.

Gli artisti partecipanti:

Mauro Belli, Gianpiero Bonfantini, Rosanna Carboni, Marisa Castelli, Carmelo Cento, Lilliana Cordero, Silvia Curatitoli, Carola De Antoni, Paolo Franceschinel, Tiziana Franzin, Sveta Gorlova, Lucrezia Iiriti, Elisa Longoni, Annalisa Marigonda, Giuseppe Mazza, Valentina Messina, Gabriella Montini, Emiliano Mora, Flora Morelli, Renata Nedrotti, Ornella Pelfini, Alberto Poggia, Eleonora Rito, Paca Ronco, Laura Savaglio, Gian Alfredo Soffientini, Giuliano Tiddia.

Saranno presenti anche le amiche Ivana Casalino (ceramista) e Carmen Falcioni (pittrice). La mostra sarà visitabile dal 26 aprile all’11 maggio, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00.

In altri giorni è possibile prenotare una visita su appuntamento ai numeri 349.3991962 o 329.1033527. Ingresso libero.