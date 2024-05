La Soms di Domodossola ospita la poetessa francese Monique Femidì

Venerdì 10 maggio, alle ore 20.30, il Circolo della poesia “Domus” presso lo Spazio Contemporaneo delle Società di Mutuo Soccorso ETS di Domodossola ospiterà l’incontro con la poetessa Monique Femidì, che presenterà la sua opera “La chiave dei Sogni” (titolo originale “Elle se nomme la Clef des Songes”) che prende il nome da un’opera originale dell’incisore Jean-Pierre Velly, conservata alla calcografia del Louvre.

Il libro è un’opera scritta in italiano, caratterizzata da una aperta flessibilità semantica, che accoglie altre lingue al suo interno. Si possono trovare una selezione di poesie in francese, alcune composizioni in lingua portoghese brasiliano, inglese, un mormorio ispanico nel fondo.

Durante la serata, che vedrà la presenza dei relatori Claudio Barna, Rocco Cento e Salvo Iacopino, ci sarà anche l’occasione di ascoltare degli estratti dall’audiolibro, un progetto che ha visto la partecipazione di musicisti di grande livello. Per l’occasione, sono stati composti brani originali o riadattati per le liriche poetiche. Ci saranno le letture in audio dalla voce recitante di Daniela Bonacini con poesie interpretate da Aurelie Bou, Tiziana Zaccaria e Daniela Bonacini e una selezione dei brani musicali di Roberto Olzer, Susanne Hahn, Fabrizio Spadea.