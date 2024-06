Santa Maria, due escursionisti belgi recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco

Due ragazzi ventisettenni di nazionalità belga sono stati recuperati dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Torino nel comune di Santa Maria Maggiore.

I due si sono trovati in difficoltà in un impluvio nella zona a monte del maneggio in località Fracchia. Un improvviso temporale ha sorpreso i due ragazzi che non erano attrezzati. Sul posto a supporto del drago i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Santa Maria Maggiore, i vigili del fuoco di Domodossola e una squadra di Saf (Speleo Alpino Fluviale) da Verbania.

I ragazzi, apparentemente in buona salute, sono stati comunque affidati alle cure del 118 per accertamenti.