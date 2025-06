Sotto sequestro l'impianto di carburante di Bannio Anzino

E’ sotto sequestro l’impianto di distribuzione di carburante di Bannio Anzino, in Anzasca.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Domodossola e dall’Ufficio delle Dogane del Vco. Nessun comunicato è stato emesso e quindi è difficile sapere le motivazioni per cui l’impianto è finito all’attenzione delle forze dell’ordine e della dogana.

‘’E’ di nostra proprietà ma non lo gestiamo noi, quindi non sappiamo a cosa sia dovuto questo provvedimento – spiega il sindaco di Bannio Anzino, Pierfranco Bonfadini - . E’ chiaro che per la valle è un disagio la chiusura dell’impianto’’.

Proprio nelle scorse settimane l’amministrazione comunale aveva deciso di chiedere alla socetà che lo gestisce la risoluzione del contratto.