Grave incidente stradale nel pomeriggio a Craveggia, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in condizioni critiche. I sanitari intervenuti sul posto hanno disposto il trasporto in elicottero all’ospedale di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso.