Macugnaga, il sindaco Bonacci resta agli arresti domiciliari

Resta ai domiciliari il sindaco di Macugnaga.

I giudici del Tribunale del Riesame di Torino hanno respinto la richiesta del legale di Alessandro Bonacci che dunque resta agli arresti domiciliari a Villadossola.

Il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto l’istanza dell’avvocato difensore che aveva chiesto la revoca delle misure cautelari decise dal Gip del tribunale di Verbania.

Il sindaco è agli arresti dal 5 maggio. Erano stati i finanzieri della stazione del Soccorso alpino di Domodossola, insieme ai colleghi della compagnia di Domodossola, ad eseguire quel lunedì l’ordinanza di custodia cautelare.

Bonacci è indagato per i reati di concorso in frode processuale , depistaggio e di falso materiale in atto pubblico. Secondo la Procura il sindaco avrebbe prodotto una falsa ordinanza per giustificare quanto da lui fatto nell’ambito di un altro procedimento penale che lo vede indagato .