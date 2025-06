Ancora paura alle Marmitte dei Giganti, bimbo cade in acqua: salvato dalla nonna e un uomo

Ancora paura alle Marmite dei Giganti, a Maiesso, in Antigorio, dove un bambino è caduto in acqua scivolando.

La nonna, nel tentativo di tenerlo, è stata trascinata con lui dalla corrente. Un uomo ha prontamente raggiunto la marmitta, recuperando il bambino e poi entrando in acqua per stare vicino alla donna fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto era presente il soccorso alpino con l’unità cinofila, impegnato in un addestramento nazionale a Premia. Tra i soccorritori anche uno speleo sub che, in qualità di figurante per il corso cinofili, si è tuffato per recuperare tutti e tre gli infortunati.

La nonna è sarà l'unica a riportare qualche trauma ed un principio di ipotermia. Per questo motivo è stata accompagnata in ospedale per ulteriori controlli, con il supporto dei volontari del soccorso alpino della stazione di Baceno e di una squadra dei vigili del fuoco, che si sono occupati del trasporto fino all’ambulanza.



Solo pochi giorni fa, nella stessa area, un altro episodio si era concluso tragicamente con la morte di un turista varesino.