Antica Formula: il nettare degli Dei dall'inconfondibile gusto unico di vaniglia

Nel vasto universo dei liquori, costellato da brandy, whisky, amari, cognac e grappe di ogni genere, sta sempre più emergendo il vermouth, un vino liquoroso dall’origine antica che vanta in Italia una lunga tradizione. E quando si parla di questa tipologia di liquore, ovviamente, non si può che pensare immediatamente al Vermouth Antica Formula , quello che viene a ragione definito l’eccellenza del vermouth italiano.

Questo liquore, che può essere considerato come un nettare degli Dei, è celebre per il suo inconfondibile e delizioso gusto di vaniglia che ha conquistato i palati di generazioni di intenditori in tutto il mondo.

L'origine di Antica Formula risale al 1786, e la sua ricetta è stata rispettata fino ai nostri giorni.

Ciò che rende Antica Formula così speciale è il suo gusto distintivo di vaniglia, che viene ottenuto utilizzando solo i migliori ingredienti e seguendo un processo di produzione che assicura la massima qualità in ogni bottiglia.

Antica Formula, tuttavia, non è solo bontà e tradizione, ma è anche rarità: prodotta in lotti limitati da 25 mila pezzi ciascuno, ogni piccola partita di questo prezioso vermouth è il risultato di rigorosi controlli e venduto in bottiglie numerate una a una.

Questo vermouth d’autore è perfetto da gustare da solo, magari come digestivo dopo un pasto o semplicemente da sorseggiare la sera in un momento di relax, perché grazie al suo gusto avvolgente e alla sua equilibrata dolcezza diventa il compagno ideale per momenti di condivisione con amici e familiari o per godersi un momento di meritato riposo. Tuttavia, Antica Formula può anche essere utilizzato in una varietà di modi diversi per creare cocktail raffinati e deliziosi che soddisfano i gusti più esigenti. Dall’Americano al Negroni, Antica Formula si presta a molteplici interpretazioni, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza a ogni miscela.

Dal color bruno brillante con venature ambrate, al naso Antica Formula rivela subito il bouquet di vaniglia che si accompagna alle note di spezie, agrumi e di frutti secchi come mandorle, uva passa e chiodi di garofano. In bocca il gusto rotondo, ricco e vanigliato, che riprende la nota olfattiva, si abbina felicemente alle note d’arancia amara, datteri, fave di cacao e zafferano .

Con la sua storia ricca di tradizione e di passione e il suo gusto unico e caratteristico, Antica Formula continua a conquistare i cuori di coloro che cercano un'esperienza di gusto unica e indimenticabile.