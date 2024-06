Voto, è Germagno il comune con la maggior affluenza

E’ Germagno il comune del Vco che ha visto la maggior affluenza di elettori. Nel piccolo centro del Cusio si vota per rieleggere il sindaco (in campo sono due) alle 14 di oggi era andato a votare il 51,72 per cento degli elettori.

Dopo Germagno c’è Anzola d’Ossola con il 47,25 dei votanti e quindi Antrona Schieranco con il 46,98.

Il comune con la più bassa percentuale è Valle Cannobina, col 21,63 per cento.

Tra i comuni maggiori Verbania ha visto votare il 32 per cento, Gravellona Toce il 34,8, Cannobio il 31,43.

In Valle Anzasca la maggior affluenza si è avuta a Bannio Anzino (41,39), in Vigezzo a Toceno (44,50).

Vicino al 45per cento anche Madonna del Sasso (44,34) e Pallanzeno (45,32).