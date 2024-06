Con 161 voti Monica Balassi è stata rieletta sindaco di Villette. Nel piccolo comune vigezzino sono andati a votare in 174, pari al 71,90% degli aventi diritto.

Nel 2019 a Villette vinse la candidata Balassi Monica in Tadina, per la lista "Insieme per Villette", eletto sindaco con 136 voti. Nella stessa elezione si era presentato anche il candidato Ramoni Renzo per la lista “Stella Alpina con Montagne”, ottenendo 48 voti.